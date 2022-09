TecBan abre vagas de emprego pelo Brasil

A TecBan é a líder mundial e independente de ATM, sendo uma das principais soluções tecnológicas do país. Há mais de 30 anos fazendo história, essa empresa é um grande passo para o avanço pessoal e profissional. Veja, a seguir, oportunidades de emprego disponíveis na marca.

TecBan abre vagas de emprego no Brasil

A TecBan é a líder mundial em rede independente de ATM, investindo e evoluindo continuamente no mercado. Há mais de 30 anos no mercado, ela conta com soluções tecnológicas únicas e exclusivas.

A empresa é visionária e investe continuamente no movimento, gerando novas oportunidades de empregos aos interessados. Recentemente ela anunciou novos cargos disponíveis, confira quais são e a localidade:

Técnico em Operações (Técnico) – São Paulo / SP;

Assistente em Operações (Técnico) – São Paulo / SP;

Monitor de Operações (Sênior ) – Manaus / AM;

Representante de Negócios (Júnior / Trainee) – Belo Horizonte / MG.

Como se candidatar

A TecBan divulgou, recentemente, quatro oportunidades de emprego em diferentes regiões do Brasil. Os cargos são destinados para moradores de São Paulo, Manaus e Belo Horizonte.

Antes de enviar seu currículo para análise, é importante conhecer os requisitos mínimos para participar do processo seletivo.

As oportunidades são atualizadas diariamente, ou seja, encaminhe seu currículo para análise hoje mesmo se encontrar uma vaga desejada.

Isso porque, as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem previsão de retorno.

Caso queira encontrar essas e mais vagas de emprego na TecBan, acesse a plataforma Vagas e envie suas informações.

