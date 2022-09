A Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM) do Ministério de Minas e Energia (MME) lançou, na última quarta-feira (14/09), três plataformas online para acesso rápido aos dados do setor mineral e ao quantitativo de barragens de mineração no Brasil, além de proporcionar visualização interativa das informações.

Tecnologia na mineração: MME lança plataformas online de dados do setor mineral

Conforme destaca a divulgação oficial do Ministério de Minas e Energia (MME), desenvolvidas com ferramentas de Business Intelligence (BI), foram lançados o Anuário Estatístico do Setor Metalúrgico, o Anuário Estatístico do Setor de Transformação de Não Metálicos e o Monitoramento de Barragens de Mineração no Brasil.

Anuário Estatístico do Setor Metalúrgico

Conforme destaca o Ministério de Minas e Energia (MME), a 28ª edição do Anuário Estatístico do Setor Metalúrgico consolida dados do setor, de 2017 a 2021, e contempla cinco importantes segmentos, são eles: siderurgia, ferro-gusa, ferroligas, não ferrosos e fundição.

Anuário Estatístico do Setor de Transformação de Não Metálicos

Conforme destaca o Ministério de Minas e Energia (MME), a 17ª edição do Anuário Estatístico do Setor de Transformação de Não Metálicos contempla 13 importantes segmentos de transformação de bens minerais não metálicos: cimento, cerâmica vermelha, cerâmica de revestimento, vidro, cal, gesso, louças sanitárias e de mesa, fertilizantes e agrominerais, rochas ornamentais, gemas, joias e afins e refratários.

Vale ressaltar que o Setor de Transformação de Não Metálicos é muito importante para o país, pois é a base de várias atividades econômicas essenciais, como a indústria de construção civil, destacada como um dos principais indutores do novo ciclo de crescimento nacional, explica a divulgação oficial.

Monitoramento de Barragens de Mineração

Conforme informações oficiais do Ministério de Minas e Energia (MME), a plataforma Monitoramento de Barragens de Mineração tem como objetivo disponibilizar, de forma interativa, os dados quantitativos das barragens de mineração.

Tais como o método construtivo, o nível de emergência, o enquadramento das barragens na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e a evolução dos indicadores de segurança, expressos pelos critérios de Categoria de Risco (CRI) e Dano Potencial Associado (DPA), cadastrados no Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração da ANM (SIGBM/ANM).

Monitoramento e evolução

A plataforma também apresenta a evolução da execução de vistorias de barragens de mineração pela Agência Nacional de Mineração (ANM), a entrega de Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) e o andamento do processo de descaracterização das barragens de mineração alteadas pelo método à montante, explica a recente divulgação oficial. Para acessar as plataformas, acesse o site oficial do Ministério de Minas e Energia (MME).