O Ministério da Saúde vai investir R$ 15 milhões em uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) para desenvolver processos e plataformas tecnológicas nacionais em terapia gênica, terapia celular avançada e engenharia tecidual, de acordo com recente divulgação oficial.

Tecnologia na saúde: centro de pesquisa em terapias avançadas servirá de apoio ao SUS

Conforme informações oficiais, a chamada pública para a seleção da instituição é uma parceria do Ministério da Saúde com a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

Pesquisa e desenvolvimento

Segundo destaca o Ministério da Saúde, a Instituição será credenciada como Centro de Competência em Terapias Avançadas do Programa Genoma Brasil com o objetivo de ampliar e fortalecer competências para a pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, de desenvolver produtos de terapias avançadas (PTAs), além de formar e capacitar profissionais. De acordo com as informações oficiais, a chamada pública está disponível no site da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

Parceria

A iniciativa é um importante marco para o desenvolvimento de competências tecnológicas e produtivas no setor da saúde de precisão no Brasil, um dos objetivos do Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão – Genomas Brasil, coordenado pelo Ministério da Saúde, ressalta a divulgação.

Diagnósticos e tratamentos personalizados no SUS

O Programa contribui para o entendimento das variações genômicas típicas da população brasileira, possibilitando, futuramente, a implementação de diagnósticos precisos, estratégias de prevenção e tratamentos personalizados no Sistema Único de Saúde (SUS), informa o Ministério. Dessa forma, será possível, por exemplo, identificar suscetibilidades da pessoa em desenvolver determinadas doenças antes mesmo dos primeiros sintomas aparecerem.

PD&I

De acordo com o Ministério da Saúde, podem se candidatar como Centro de Competência os grupos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) pertencentes a qualquer Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) brasileira.

O grupo deve ser constituído como uma unidade de pesquisa e desenvolvimento em terapias avançadas, de acordo com as definições constantes na normatização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Genomas Brasil

Segundo explica a divulgação oficial, o Programa Genomas Brasil, instituído em agosto de 2020, é uma iniciativa de ciência, tecnologia e inovação coordenada pelo Ministério da Saúde para estruturar a implementação da saúde de precisão e personalizada no Sistema Único de Saúde (SUS).

Para isso, o projeto vai sequenciar genes de portadores de doenças raras, cardíacas, câncer e infectocontagiosas, como a Covid-19. A escolha das doenças que fazem parte das pesquisas levou em consideração a quantidade de casos no país e o custo gerado para o Sistema Único de Saúde (SUS), destaca o Ministério da Saúde.