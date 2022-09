A tecnologia é uma necessidade implícita à atuação de uma empresa no mercado, independentemente do seu porte ou segmento. Por isso, é necessário conhecer tecnologias inovadoras que possam gerar economia para a empresa e otimizar seus processos, como a tecnologia omnichannel.

Tecnologia omnichannel: um conceito inovador no varejo

A tecnologia omnichannel se tornou um conceito varejista, já que é mais do que uma forma de disponibilizar vários canais ao cliente. Uma vez que através do conceito omnichannel é possível que o cliente conheça os valores da empresa em todos os seus contatos.

A desburocratização entre os canais torna o conceito omnichannel diferenciado, já que o cliente pode realizar compras, atendimentos, sugestões ou reclamações, por meio de qualquer um dos canais disponíveis.

Gestão empresarial

Além disso, o conceito omnichannel também é uma revolução interna no que tange a administração de processos e a facilidade para a gestão de forma ampla, já que através do sistema a empresa pode quebrar barreiras na sua comunicação e realizar a gestão interna, customizando indicadores e direcionando a gestão de pessoas.

Sendo assim, a tecnologia omnichannel tem se mostrado cada vez mais uma tendência de mercado. Principalmente, dentro do ramo varejista, já que é uma tecnologia customizável que atende a todos os portes empresariais, sendo uma ferramenta importante no empreendedorismo.

Inovação

A inovação dentro da tecnologia omnichannel ocorre por diversas vertentes, já que é possível que o cliente compre produtos em uma loja física e receba em sua residência, bem como o cliente pode comprar através do e-commerce e retirar na loja de forma presencial, por exemplo.

A cultura da empresa

Essa quebra de barreiras possibilitada pela tecnologia omnichannel é muito importante para a cultura de uma empresa, já que quando o e-commerce começou a se tornar popular, existia um conflito cultural muito grande no que tange a precificação e a entrega feita ao cliente.

Uma vez que o cliente se sentia lesado diretamente, já que ao ir em uma loja física e visitar o site de uma marca, parecia que estava lidando com duas empresas diferentes, já que as empresas praticavam políticas diferentes entre os canais.

Gerenciamento de processos

Portanto, é viável analisar a ferramenta omnichannel desde o surgimento da marca no mercado para amparar o seu fluxo e gerenciar seus processos. Visto que essa é uma das ferramentas que apresentam um ótimo custo-benefício. Além disso, diversas empresas oferecem essa ferramenta, sendo viável realizar cotações e verificar as possibilidades propostas no mercado.