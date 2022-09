Telefônica Brasil tem 100 NOVOS empregos pelo país

A Telefônica Brasil, uma das maiores empresas do ramo de telecomunicações no Brasil, tem novas cem posições de trabalho para atuar em cidades do país. A companhia busca por profissionais que os ajudem a manter a tecnologia e inovação em todas as suas áreas de atuação. Continue acompanhando e tenha acesso a todas as informações.

Telefônica Brasil contrata novas oportunidades de trabalho

Referência em telecomunicações, a Telefônica Brasil é o maior grupo do segmento dentro do país e está oferecendo novas oportunidades de trabalho para diversas regiões. A companhia preza pela diversidade e inclusão dentro de todos os setores, e é inspirada pela tecnologia e inovação que este método oferece para seus colaboradores, acolhendo e apoiando todas as diferenças.

Acompanhe as posições em aberto para candidatura:

Vendedores Inside Sales — São Paulo;

Oportunidade Exclusiva para Candidatos 50+ — Belo Horizonte;

Técnico em Suporte de Operações Sênior — Barueri;

Técnico Telecom Júnior — Guará;

Tech Recruiter Pleno — Rio de Janeiro;

Supervisores de Serviços ao Cliente — Governador Valadares;

Reparadores L.A — São José dos Campos;

Programadores Back End nível Sênior — São Paulo e Remoto;

Operadores de Data Center — Barueri;

Médico do Trabalho — Curitiba;

Instaladores — Joinville;

Head de Agilidade — São Paulo;

Gerente Médico — São Paulo;

Gerente Geral de Loja — Goiânia;

Gerente de Suporte — Barueri;

Especialista Plataforma Digital — Barueri;

Desenvolvedores Full Stack — São Paulo;

Coordenadores de Manutenção de Redes — Jundiaí ou Campinas.

Como se candidatar

Para ser um dos membros da equipe da empresa Telefônica Brasil, os interessados devem se cadastrar por meio remoto preenchendo a ficha cadastral disponível no link de inscrições.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos disponíveis pelas grandes marcas.