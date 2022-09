Teleperformance abre 100 vagas de emprego home office; veja o cargo

A Teleperformance, fundada em 1978, é especializada em relacionamento multinacional com os clientes pelo país. A empresa presta serviços de suporte técnico, comunicação, cobranças e outros. Recentemente ela divulgou novas oportunidades de emprego home office.

Teleperformance abre 100 vagas de emprego home office

A Teleperformance é uma empresa especializada no ramo de comunicação com os clientes. Ela distribui serviços de suporte técnico, cobranças e comunicações gerais entre as pessoas.

A empresa divulgou oportunidades para o cargo de Consultor de Atendimento em Home Office, ou seja, trabalho em casa.

São mais de 100 oportunidades de emprego, com vários benefícios, como: assistência médica e odontológica, descontos exclusivos, auxílio creche e mais.

Para atuar pela empresa, os candidatos devem preencher alguns requisitos, são eles:

Ter mais de 18 anos de idade;

Possui o Ensino Médio completo;

Experiência com clientes (desejável);

Ensino Superior completo ou cursando (desejável);

Experiência em mídias sociais (diferencial);

Residir nas proximidades das regiões citadas abaixo.

Caso queira participar do processo seletivo, é necessário morar próximo às seguintes regiões: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e mais.

Como se candidatar

Caso atenda todos os requisitos citados acima, e queira uma oportunidade para trabalhar na Teleperformance, essa é sua chance!

As inscrições para o cargo seguem abertas na plataforma Vagas. Entretanto, ela será encerrada em 38 dias, então envie seu currículo enquanto há tempo.

Vale ressaltar que a faixa salarial é conforme combinado com a empresa e o trabalho será 100% Home Office.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e tenha em primeira mão as informações sobre os principais processos seletivos do país.