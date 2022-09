Thomson Reuters abre vagas de emprego pelo Brasil

A empresa Thomson Reuters fez o anúncio de várias oportunidades de trabalho em diversas regiões do país, como São Bernardo do Campo, Curitiba, Criciúma, São Paulo, Campinas, Diadema, Santo André, Ponta Grossa, São Caetano do Sul e Guarapuava. Confira a seguir.

Thomson Reuters tem oportunidades de trabalho em várias regiões do país

Todas as vagas são efetivas e inclusive abertas para pessoas com deficiência. Em algumas não é exigido experiência, mas é preciso ter pelo menos formação na área.

A empresa, além do salário compatível com o mercado, também oferece os seguintes benefícios Mental Health Day Off, plano de saúde, dia de folga no aniversário, plano odontológico, Headspace, seguro de vida, Gympass, assistência funerária, vale transporte e refeição. Veja abaixo as funções disponíveis.

Ana. De Folha De Pagamento – Suporte;

Executivo De Vendas A;

Op. De Vendas E Serviços;

Ana. De Suporte De TI;

Coord. Comercial Interno;

Ass. Executiva (afirmativa para PCD);

Ana. De Folha De Pagamento – Treinamento De Sistemas;

Ana. Fiscal Contábil;

Ana. De Folha De Pagamento.

Como se candidatar

A empresa Thomson Reuters, que faz parte do setor de TI, combina expertise humana, inteligência e tecnologia para ofertar respostas confiáveis que auxiliam os funcionários a administrar melhor seus negócios e a tomar decisões confiantes. Por isso, venha fazer parte da equipe deles acessando o site de inscrição.

O segundo passo será localizar o cargo desejado, observar com atenção todos os requisitos e atribuições da função e clicar em “candidatar-se” para criar o seu cadastro e enviar o seu currículo.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe da seleção e recrutamento da empresa.