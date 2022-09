TIM disponibiliza 90 vagas para programa de estágio

Quer iniciar sua carreira em uma das principais empresas do setor de telecomunicações do país? Esta pode ser a chance que você estava esperando, já que a TIM está disponibilizando 90 vagas para seu programa de estágio 2023. As oportunidades são para atuação nos escritórios da empresa nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Recife (PE), na modalidade de trabalho híbrido – com presença no escritório por até dois dias na semana.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados em qualquer curso de graduação. Para ampliar a participação e manter o seu compromisso com a diversidade, a empresa informa que não há restrições de instituições de ensino ou cursos e, muito menos, exigência de conhecimento de idiomas como inglês e espanhol. No entanto, para este processo seletivo serão valorizadas características como mindset digital, perfil colaborativo e inovador e vontade de fazer acontecer.

Durante o programa, os contratados contarão com um acompanhamento customizado, com mentoria e jornada de aprendizagem diferenciada para que possam evoluir em conhecimentos e competências na prática, além de um programa de desenvolvimento multidisciplinar.

Eles receberão, ainda, salários compatíveis com o mercado e uma série de benefícios como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, assistências médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados e happy day (folga no dia do aniversário), dentre outros.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa de estágio da TIM deverão acessar o site www.estagiotim.com.br e se inscrever até o próximo dia 9 de outubro. O processo será conduzido em parceria com a consultoria Universia, que promete uma plataforma virtual customizada, onde os candidatos terão acesso a cases de negócio com situações reais da empresa e deverão tomar decisões em grupo. As entrevistas individuais, última etapa do processo seletivo, também serão realizadas on-line.