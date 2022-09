TIVIT abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A TIVIT, multinacional brasileira, está com oportunidades de emprego abertas ao redor do Brasil. Caso queira trabalhar na líder do mercado de nuvem híbrida, essa é a sua oportunidade! Veja, a seguir, os cargos disponíveis.

TIVIT abre vagas de emprego pelo Brasil

A TIVIT é uma multinacional brasileira e one-stop do segmento de tecnologia. A empresa está presente no mercado desde 1998, com operações em dez países da América Latina. Quer fazer parte dessa equipe de sucesso? Essa é a sua chance.

Recentemente, a empresa divulgou oportunidades de trabalho ao redor do Brasil. A companhia busca pessoas talentosas, dinâmicas e que tenham iniciativa, principalmente para vencer os desafios impostos. Veja, a seguir, os cargos e regiões disponíveis:

Analista de TI Sênior – Goiânia / GO;

Técnico de Suporte – Porto Alegre / RS;

Analista de Suporte – Porto Alegre / RS;

Analista de TI Júnior – Santana de Parnaíba / SP;

Assistente Administrativo – Rio de Janeiro / RJ;

Analista de Rede – Eusébio / CE;

Assistente de RH (Exclusiva PCD) – Rio de Janeiro / RJ;

Eletricista – Goiânia / GO;

Entre outras.

Como se candidatar

A princípio, essas são apenas algumas das vagas disponíveis para trabalhar na TIVIT. Para encontrar todas as oportunidades e informações sobre o cargo, o primeiro passo é acessar o site de inscrição.

As oportunidades de emprego são atualizadas diariamente na plataforma. Então, caso tenha visto uma vaga que tenha interesse, não perca a oportunidade e envie agora mesmo o seu currículo!