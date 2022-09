Topmind anuncia novas vagas para área de TI

A Topmind, uma das principais postos de soluções em tecnologia do Brasil, anunciou a abertura de novas vagas para a área de TI. São mais de 70 postos de trabalho para profissionais especializados em Sistemas, Suporte e Gerenciamento de Projetos. Há chances para todos os níveis de senioridade, de júnior à sênior, além de oportunidades para cargos gerenciais.

Dentre as posições disponíveis, destacam-se as funções de Engenheiro de Redes Sr, Analista de Processos de TI, Analista Suporte Pleno, Analista de Infraestrutura, Engenheiro de Dados Sênior, Key User SAP, Consultor SAP SD Sr, Consultor SAP MM Sr, Analista de Governança Pleno, Analista de Processos de TI, Engenheiro de Dados Sênior, Desenvolvedor JAVA Junior, Consultant Standard, Engenheiro de Dados – SAS, Arquiteto de Dados – SAS, Coordenador de Infraestrutura Pleno, Analista de Network/Telecom, Desenvolvedor de Visualização de BI Junior e Líder de Suporte.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função desejada. Mas, é importante notar que, para além de habilidades e conhecimentos específicos da áreas de atuação, os candidatos precisam ter algumas competências, como perfil analítico e a capacidade de resolver problemas estrategicamente, bom relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. Além disso, algumas vagas exigem conhecimentos avançados em inglês e espanhol.

De acordo com a empresa, grande parte dos postos disponíveis são para atuação nas modalidades home office ou híbrida, a depender do tipo de projeto e área de atuação. Os contratados receberão salário compatível com o mercado e contarão com planos de crescimento interno – uma vantagem importante, uma vez que a Topmind tem expandido suas operações no Brasil e nas Américas Latina e do Norte.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela Topmind deverão enviar seu currículo atualizado ao e-mail rh@topmind.com, informando o nome da posição desejada no assunto. Os candidatos poderão, ainda, obter mais informações sobre os requisitos e escopo de atuação diretamente no site da empresa, na página “Trabalhe Conosco”.