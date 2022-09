TOTVS abre 91 vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A empresa TOTVS está com algumas oportunidades de trabalho abertas para várias cidades do país, como São Paulo, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Cascavel, Cianorte, Joinville, Belo Horizonte e Goiânia. Conheça os cargos divulgados a seguir e saiba como se inscrever.

Para as vagas é necessário já possuir experiência ou que pelo menos tenha conhecimento na área. A empresa oferta vale transporte, assistência médica, vale refeição, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio academia, previdência privada, auxílio creche, entre outros. Confira todos os cargos disponíveis abaixo:

Analista de Serviços Sênior (win Thor);

Head de Ofertas – Segmento: Construção & Projetos;

Consult. de Vendas Especialista I (Cloud);

Ex. de Soluções de Negócios;

Consult. de Negócios Sr – Rpa;

Engenheiro(a) Cloud;

Consult. com Foco em Processos e Sistemas (Gás e óleo);

Analista de Suporte – Infraestrutura;

Espec. de Pré Vendas Pl;

Analista de Serviços – Rm;

Sr. Back-end Engineer;

Agente de Prospecção de Negócios – Setor Público;

Desenvolvedor (a);

Técnico de Serviços – Setor Público;

Gerente Soluções de Negócios – Grandes Contas – Manufatura;

Analista de Qualidade;

Coord. de Equipes Ágeis;

Desenvolvedor(a) de Software Pleno C#.net;

Consultor de Negócios Sr – Cientista de Dados;

Analista de Relações Humanas Jr;

Product Owner Sr;

Desenvolvedor(a) Sênior Ou Especialista (.net );

Analista de Eventos Pl;

Líder Contábil;

Business Analyst – Sr.;

Consultor de Vendas Especialista – Cloud.

Como se candidatar

Para enviar o seu currículo para uma das vagas mencionadas da empresa TOTVS, acesse o site de inscrição.

