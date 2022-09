Trabalhador ainda pode sacar R$ 1 mil do seu FGTS; veja quem tem direito

Os trabalhadores com saldo disponível em suas contas vinculadas ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) podem realizar um saque de até R$ 1 mil. A liberação veio através da nova modalidade do Governo Federal, o saque extraordinário.

A intenção com o novo saque é ajudar os trabalhadores a pagarem suas dívidas, visto a crise econômica em 2022. Desse modo, a quantia pode ajudar muitas pessoas a saírem do aperto. Veja mais detalhes a seguir.

Saque extraordinário do FGTS

Um valor de até R$ 1 mil foi liberado pelo Governo Federal entre os meses de abril e junho deste ano. Foram contemplados mais de 40 milhões de trabalhadores que possuem saldo disponível em suas contas no FGTS.

Dessa forma, quem estava com contas em atraso aproveitou a liberação do saque para quitar parte das dívidas. Todavia, caso ainda não tenha sacados os valores saiba que ainda é possível ter acesso a eles até 15 de dezembro.

No entanto, aqueles que não movimentarem os valores em um prazo de 90 dias, a contar da data do depósito, tiveram o dinheiro de volta as contas do FGTS, de forma corrigida. Neste caso, se o trabalhador esqueceu do prazo e ainda deseja sacar os recursos, deverá solicitá-los a Caixa.

“Os trabalhadores que tiverem os recursos retornados automaticamente para a conta de FGTS, em razão da não movimentação dos valores, e ainda desejarem o crédito do Saque Extraordinário, têm até 15/12/2022 para realizar a solicitação pelo App FGTS. Após a solicitação, o crédito será feito na conta digital do CAIXA Tem em até 15 dias”, afirmou o banco em nota.

Como sacar os valores?

Contudo, é importante destacar que o trabalhador que possui a Conta Poupança Digital, o depósito foi realizado automaticamente pelo Governo Federal. O dinheiro é liberado 100% digitalmente via aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e IOS).

O saque é facultativo ao trabalhador. Portanto, caberá a ele aderir a nova modalidade ou não. Caso não deseja resgatar os valores, é possível informar a negativa a Caixa pelos canais digitais até 10 de novembro