Trabalhou em 2021? Saiba quando sacar o abono salarial PIS/Pasep

No primeiro semestre, o Governo Federal encerrou com os pagamentos do abono salarial PIS/Pasep, ano-base 2020. Por conta disso, os trabalhadores que atuaram com carteira assinada em 2021 se questionam sobre quando poderão realizar os saques.

Normalmente, o PIS/Pasep é pago sempre no ano seguinte ao ano em que o trabalhador exerceu suas atividades. Seguindo esta regra, o abono salarial de 2021 deveria ser pago em 2022, no entanto, a previsão é que seja liberado somente em 2023.

Acontece que, no ano passado, o benefício referente a 2020 não foi liberado devido a transferência de recursos para viabilizar uma outra iniciativa. Assim, o pagamento foi remarcado para este ano, levando o pagamento do abono de 2021 para o próximo ano.

Quem recebe o abono do PIS/Pasep de 2021?

Para receber o abono salarial PIS/Pasep, o trabalhador precisa:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos;

Ter trabalhado com carteira assinada durante 30 dias consecutivos, ou não; e

Estar com as informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Calendário do abono de 2021

Vale ressaltar que até o momento o governo federal ainda não anunciou o calendário do abono PIS/Pasep 2021, mas a expectativa é que os repasses sejam iniciados no início de 2023, assim como ocorreu este ano.

Além disso, é preciso considerar que o Orçamento para o próximo ano ainda precisa ser fechado. Todavia, a previsão é que mais de 23 milhões de pessoas sejam beneficiadas com um montante superior a R$ 20 bilhões em 2023.

Como consultar o PIS/Pasep?

O trabalhador consegue consultar as informações do seu PIS/Pasep através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS. Aqueles que preferirem, podem ligar para a central de atendimento Alô Trabalhador, pelo número 158.

TABELA PIS 2022

A tabela PIS define o valor do PIS 2022 de acordo com os meses trabalhados, ou seja, os beneficiários receberão o valor de maneira proporcionalmente. A parcela máxima de R$ 1.212 somente terá liberação para quem trabalhou durante todos os meses de 2020.

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

Veja como fazer a consulta pelo CPF

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo; Abra o app e informe o seu CPF na área do login; Digite a sua senha do Gov.br; Após entrar, é só ir no canto superior da tela, onde estão os detalhes do PIS; Por fim, no mesmo aplicativo está a opção de tirar dúvidas.

Por fim, vale ressaltar que será necessária uma conta no Gov.br, caso não tenha, basta se cadastrar informando o nome completo, a data de nascimento, e-mail e o número do CPF. A consulta do PIS pelo CPF também pode ser feita por meio da Central de Atendimento, pelo número 158.