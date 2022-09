TST abre processo seletivo para vaga de estágio

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) abriu processo seletivo para vaga de estágio, com chances para estudantes de 19 cursos superiores. Os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade do órgão e, ainda, 10% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência e 30% a quem declarar origem negra ou parda.

São elegíveis estudantes dos cursos de graduação de Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Direito com lotação em Gabinetes de Ministros, Educação Física, Estatística, História, Informática, Jornalismo, Letras, Matemática, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Odontologia, Secretariado Executivo e Relações Internacionais.

Os candidatos deverão, ainda, comprovar matrícula a partir do terceiro semestre na data da contratação, exceto para estudantes de Direito com interesse em trabalhar em gabinetes, que precisam estar no sexto semestre, pelo menos.

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 976, com direito a auxílio transporte de R$ 242, a depender dos dias estagiados.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 20 de setembro para se inscrever e participar do processo seletivo, que será conduzido em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Clique aqui para acessar o site e confirmar sua participação.

O processo seletivo será dividido em etapas, sendo que a primeira é uma prova on-line, composta por questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Noções Básicas de Informática. Em uma segunda fase, ocorrerá entrevista, feita pelo Tribunal, para verificar a adequação do perfil do candidato às atividades a serem desenvolvidas no estágio.

