Tudo sobre franquia de nutrição animal

Quando se fala em nutrição animal, estamos falando além de uma boa alimentação. Inclui aumento de produtividade, plantel com saúde e animais saudáveis. Por isso que hoje, vamos apresentar o nicho de franquia de nutrição animal e avaliar se vale investir nele.

O que é nutrição animal?

Nutrição animal é o ramo de atuação onde é preciso se obter o conhecimento sobre como preparar ou formular dietas para animais. Dessa forma, se consegue produzir um alimento que aumente a qualidade dos produtos oferecidos por eles como: carne, leite e ovos, juntamente com a redução do custo de produção, para que não ocorra perda dos nutrientes ingeridos.

Assim, a nutrição animal é importante para produzir fórmulas dos produtos que tenham a intenção de:

Causar aumento da eficiência de produção de alimentos;

Preservar o meio ambiente, reduzindo a produção de esterco, perda de nutrientes que não são diferidos e, dessa forma, reduzir a emissão de gases que aumentam o efeito estufa;

Conseguir realizar a manutenção do valor nutricional dos alimentos para, assim, garantir o bem-estar dos animais.

Qual é a importância da nutrição na produção animal?

Sabemos que, animais bem alimentados, exigem dos nutricionistas a atenção necessária quanto à qualidade das matérias-primas utilizadas, bem como os insumos precisam estar próximos da produção animal, além do uso de produtos alternativos.

Para o produtor rural, investir em alimentos que possuam uma boa nutrição, aumenta a produtividade e reduz os custos. Para o animal, terá saúde e bem-estar necessários. Já para o ambiente, haverá menor produção de dejetos.

O que é uma franquia de nutrição animal?

A franquia de nutrição animal é uma empresa de nicho específico, que produz um método de processos e serviços próprios, especializando-se na área em questão. Sendo assim, acaba se tornando referência no mercado e, nesse caso específico, no setor da agricultura e produção de animais para corte, ou produção de alimentos.

Assim, uma das maneiras de expandir a marca e transferir o negócio de sucesso para várias regiões do país, é a empresa se tornar franqueadora. As franquias de nutrição animal possuem campos de atuação específicos, que são as regiões agrícolas, existentes em grande número no Brasil.

Dessa forma, as franquias de nutrição animal além de atuar num mercado bem segmentado, especialista em resolver problemas na agricultura familiar e de subsistência, levam os seus produtos para onde houver a demanda.

Como é o faturamento das franquias de nutrição animal?

Como as franquias de nutrição animal trabalham exclusivamente na produção de fórmulas específicas para animais, elas se tornam especialistas na área. Assim, se diferenciam das demais pela formulação exclusiva e, por isso, é muito difícil existir empresas que são concorrentes, oferecendo o mesmo produto. Sempre haverá um diferencial.

Observando por esse mesmo ângulo, é possível que a precificação dos produtos ou serviços possa ser diferenciada, justa e que aumente a atração e fidelização dos clientes na marca da franquia.

O que fazer para aumentar a lucratividade em franquias de nutrição animal?

Tendo o diferencial de atuar em um nicho específico, as franquias de nutrição animal precisam se atentar a algumas situações específicas como:

Realizar investimentos em geomarketing

O geomarketing é o estudo da posição geográfica do negócio para realizar investimentos. Assim, o marketing deve ser direcionado para regiões brasileiras que possuem áreas agrícolas e de pecuária. Fazendo isso, a empresa tornará o produto com visibilidade para os possíveis clientes em potencial.

As unidades franqueadas neste ramo de negócio precisam ser instaladas em pontos que tenham grande acesso para os novos consumidores interessados e que tenham pouca concorrência.

Faça um estudo de mercado para conhecer o seu público-alvo

De nada adianta você abrir uma franquia de nutrição animal que tenha preços que não condizem com a realidade local. Saiba qual realmente é o seu público-alvo e direcione a franquia para atendê-lo.

Aposte em estratégias de marketing que cheguem até o seu público

Por possuir uma clientela bem específica, procure saber os canais de comunicação que o seu público mais utiliza e invista neles, além de utilizar uma linguagem que o público entenda a sua mensagem.

Por fim, saiba sobre o mercado, procure investigar onde é o melhor lugar para instalar a sua unidade e, se possível, leve o produto da franquia até o consumidor.

Investir neste segmento é lucrativo desde que você consiga atender o público-alvo envolvido, estabelecendo estratégias de marketing e vendas específicas.

Esperamos que, com as dicas e informações aqui passadas, você possa se inspirar e motivar para abrir sua própria franquia de nutrição animal e tenha bons rendimentos com isso! Boa sorte!