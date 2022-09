“Turismo em Penedo é um bom negócio para todos”, destaca Prefeito Ronaldo Lopes durante Seminário Cidades Empreendedoras

Evento reuniu representantes de diversos setores no Centro de Convenções Comendador Zeca Peixoto

Secom PMP

Políticas públicas bem executadas aliadas aos investimentos do setor privado estão gerando um novo impulso para o desenvolvimento de Penedo, especialmente por meio do turismo.

O trabalho conjunto foi destaque durante o Seminário Cidades Empreendedoras realizado nesta quinta-feira, 15, no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, espaço recuperado e modernizado para atender novas demandas do setor gerador de emprego e renda.

“Turismo em Penedo é um bom negócio para todos”, resumiu o Prefeito Ronaldo Lopes em seu pronunciamento no seminário promovido pelo Movimento Alagoas Competitiva (MAC), com patrocínio do Sebrae Alagoas e da Prefeitura de Penedo, além doo apoio da Ufal, Fecomércio, Sesi, Senai e Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA).

A análise do gestor penedense é fundamentada nos investimentos em infraestrutura e nos potenciais turísticos de Penedo.

O trabalho desenvolvido ao longo de praticamente uma década, iniciado com o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, resultou em condições que atraem o interesse de empresários para ampliar a oferta de hospedagem, obstáculo que está sendo superado.

Com a cidade praticamente pronta para atender turistas, Ronaldo Lopes promoveu autonomia administrativa para o turismo. O então departamento vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico agora é secretaria, administrada por profissionais da área.

Com menos de 04 meses de criação, a Setur Penedo trabalha para qualificar produtos, executando o planejamento que visa a melhoria dos serviços locais e a diversificação da oferta de produtos, elevando o padrão de qualidade.

“Eu não tenho dúvida que mais empresas virão se instalar ou trabalhar em Penedo”, afirma o líder da gestão Crescendo Com Seu Povo, confiante na articulação junto às agências e operadoras de turismo, ação fundamental para inclusão do Destino Penedo no portfólio das empresas que já ampliaram sua atuação na cidade histórica.

Em paralelo, o governo Ronaldo Lopes investe na modernização da Prefeitura de Penedo, com tecnologia digital que já é uma realidade nos trâmites burocráticos e nas escolas.

De forma responsável e planejada, as ações do administrador que é um ‘filho da terra’ resultam em melhor qualidade de vida para a população, da cidade ao campo, onde o apoio ao pequeno produtor rural transformou o agricultor penedense no principal fornecedor de itens da merenda escolar.

O incentivo ao empreendedorismo em Penedo ganhou reforço de um grande aliado: o Governo de Alagoas. Por meio da Agência Desenvolve, o trabalhador informal terá orientação presencial para acessar o Crédito do Povo.

Prefeitura de Penedo e Agência Desenvolve assinam convênio

A ampliação da assistência está no convênio assinado durante o Seminário Cidades Empreendedoras, evento concluído com perspectivas otimistas sobre a retomada econômica pós-pandemia de Covid, apesar das consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte