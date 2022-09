Twitter Brasil recebe inscrições para programa de estágio

Já imaginou construir carreira em uma das principais redes sociais do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que o Twitter está recebendo inscrições para seu programa de estágio 2023.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados em qualquer curso de graduação com formação prevista a partir de dezembro de 2024 e disponibilidade para trabalhar em São Paulo (SP). Não há restrições de cursos ou obrigatoriedade do inglês para participação no processo seletivo.

O estágio terá início em janeiro de 2023 e durante o programa os estagiários contratados terão a chance de propor ideias, desenvolver projetos e fazer parte dos bastidores do serviço prestado pela companhia, em tempo real. Eles terão, ainda, a oportunidade de trabalhar com uma equipe experiente, ágil, generosa, simpática e apaixonada por transformar a vida das pessoas dentro e fora das redes sociais.

A empresa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado e uma série de benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, vale refeição, auxílio home office e auxílio bem-estar.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 30 de setembro para se candidatar pelo site https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/twitter/. O processo seletivo será realizado virtualmente e conduzido em parceria com a Companhia de Estágios.

A seleção será dividida em etapas, que incluem entrevista com a Companhia de Estágios, entrevista com o time de recrutamento do Twitter Brasil, apresentação de um estudo de caso e painel d enegócios, entrevistas individuais com as áreas do Twitter, entre outros.

