UCPel: inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2023

UCPel: as inscrições para o vestibular de Medicina 2023 já estão abertas

A UCPel, Universidade Católica de Pelotas, é uma instituição de ensino privada que foi fundada em 1960. Atualmente, a UCPel é uma das universidades mais tradicionais do interior do Rio Grande do Sul.

Dentre as tantas opções de cursos de graduação oferecidas, a UCPel oferece o curso de Medicina, muito ambicionado por estudantes de todo o país. Recentemente a instituição abriu as inscrições para o próximo processo seletivo do curso.

Ficou interessado e quer saber mais? Então continue lendo e confira todas as principais informações sobre a próxima edição do vestibular de Medicina da UCPel.

Vestibular UCPel: inscrições

As inscrições para o vestibular da UCPel estão abertas desde o dia 22 de junho de 2022 e todos os interessados poderão se inscrever até o dia 28 de outubro de 2022 exclusivamente pela internet e no próprio site da instituição. Acesse: http://www.ucpel.edu.br/vestibular

Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 300,00. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 28 de outubro.

Vestibular UCPel: vagas oferecidas

A UCPel irá oferecer diversas vagas para os candidatos interessados no curso de Medicina com ingresso no primeiro semestre no ano de 2023. Ao todo, 155 vagas serão oferecidas e disputadas pelos candidatos por meio do vestibular.

Vestibular UCPel: provas

As provas do vestibular de Medicina serão aplicadas de forma online (remota) no dia 6 de novembro de 2022. De acordo com o edital do processo seletivo, o exame será realizado em duas etapas diferentes. A primeira etapa terá início às 08 horas e término às 10 horas e a segunda etapa, por sua vez, terá início às 11 horas e irá terminar às 13 horas.

O exame será composto por 30 questões de múltipla escolha sobre as seguintes matérias: Língua Portuguesa, Biologia, Literatura, Matemática, Química, História, Geografia, Física e Língua Estrangeira. Os candidatos também deverão escrever uma redação.