UECE libera resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa do Vestibular 2023

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) divulgou nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023. Desse modo, os solicitantes já podem consultar as respostas por meio do site da UECE.

Os candidatos cujos pedidos foram indeferidos poderão interpor recursos nos próximos dois dias úteis, dias 22 e 23 de setembro (quinta e sexta-feira). A interposição de recursos deverá ser feita no site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular).

A UECE deve publicar o resultado definitivo da isenção no dia 28 de setembro. Segundo a UECE, os candidatos contemplados com a isenção também deverão realizar a inscrição no Vestibular 2023. Os candidatos isentos deverão usar o código de isenção informado no momento da inscrição.

Quem têm direito à isenção?

Os pedidos de isenção foram recebidos até o dia 5 de agosto, com o envio da documentação até o dia 8 seguinte. Puderam solicitar o benefício os candidatos que se enquadram em um dos seguintes grupos:

Servidor da FUNECE;

Filho ou dependente legal de servidor da FUNECE;

Doador de sangue no Estado do Ceará;

Servidores, bem como seus filhos, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo do Município de Quixadá (CE);

Tenha cursado todo o ensino médio em escola pública no Ceará;

Aluno matriculado no Ano II da Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Pessoa Hipossuficiente, cuja renda familiar per capita seja inferior a meio salário-mínimo;

Pessoa com Deficiência (PcD).

Vestibular 2023

De acordo com a UECE, o período de inscrição do Vestibular 2023 será das 8h do dia 3 de outubro até as 23h59min do dia 14 de outubro de 2022. O valor integral da taxa de inscrição será de R$ 150,00.

A UECE estabeleceu ainda que o processo seletivo terá duas fases. As provas da 1ª fase serão aplicadas no dia 6 de novembro, das 9h às 13h. Já a aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 11 e 12 de dezembro.

A 1ª fase conta com uma Prova de Conhecimentos Gerais, enquanto a 2ª fase conta com a aplicação de Provas de Conhecimentos Específicos e Prova de Redação em Língua Portuguesa.

Veja mais informações em comunicado da UECE.

