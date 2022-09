UEM inicia Mostra de Profissões nesta segunda-feira (5)

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) inicia nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, a programação de um dos seus principais eventos para o público externo, a Mostra de Profissões. Após dois anos sendo realizado online, o evento volta a ser presencial na sua 16ª edição.

Organizada pela Pró-Reitoria de Ensino (PEN), por meio da Diretoria de Ensino de Graduação (DEG), a Mostra de Profissões tem como objetivo apresentar aos estudantes do Ensino Médio como funcionam os cursos de graduação ofertados na instituição.

Desse modo, o evento conta com uma programação pensada para auxiliar os estudantes na escolha da carreira profissional e do curso no momento do vestibular. Nesse sentido, os participantes poderão tirar dúvidas sobre os cursos, conversar com alunos e professores dos cursos e entender melhor os componentes curriculares.

Nesta segunda-feira (5), a UEM inicia a programação no câmpus de Maringá e no Regional de Umuarama, no período das 10h às 22h. Nesses dois campi a programação se estende até a terça-feira, dia 6 de setembro, das 8h às 18h.

De acordo com a programação, o evento acontece até o dia 13 de setembro. No Câmpus Regional de Goioerê, a Mostra de Profissões será realizada nos dias 12 e 13 de setembro, enquanto no Câmpus Regional do Vale do Ivaí (Ivaiporã), o evento acontece em 13 de setembro, das 8h às 21h.

Vestibular e PAS

Durante a Mostra de Profissões, a UEM viabilizará a inscrição nos processos seletivos para ingresso em seus cursos de graduação, o Vestibular e o PAS (Processo de Avaliação Seriada). A universidade vai disponibilizar notebooks com acesso à internet para que os interessados realizem a inscrição.

O período de inscrição para ambos os processos seletivos está aberto. De acordo com o calendário da UEM, as inscrições poderão ser feitas até o dia 21 de setembro.

Acesse a programa na íntegra no site da universidade.

