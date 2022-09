UENP abre período de inscrição para o Vestibular 2023

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) abriu o período de inscrição para o Vestibular 2023 no dia 2 de setembro. De acordo com o cronograma, os interessados em participar do processo seletivo poderão se inscrever até o dia 10 de novembro.

Conforme as orientações da UENP, as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da universidade.

Para efetivar o cadastro, os candidatos devem pagar a taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. Para pagamentos feitos até o dia 28 de setembro, o valor da taxa é R$ 130. Após essa data, o valor da taxa de inscrição passa a ser R$ 150.

Isenção da taxa

O período para envio de pedidos de isenção da taxa de inscrição também já está aberto. Os estudantes poderão fazer as solicitações até o dia 28 de setembro, no site da UENP. De acordo com o edital, têm direito à isenção o candidato que:

I – for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007;

II – for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007.

A publicação do edital com o resultado dos pedidos de isenção está prevista para o dia 5 de outubro.

Provas

Ainda conforme o edital, a aplicação das provas do Vestibular UENP 2023 está marcada para o dia 15 de janeiro de 2023, com início às 13h30 (horário de Brasília). A aplicação das provas terá duração de cinco horas. Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.

A avaliação será composta por questões objetivas sobre as disciplinas ministradas no Ensino Médio: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Língua Estrangeira Moderna; Matemática; Física; Química; Biologia; História; Geografia; Sociologia e Filosofia.

Ao todo, a UENP está ofertando 1.083 vagas em 27 cursos de graduação de diversas áreas, nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado.

