UERJ altera período de inscrição do Vestibular Estadual 2023

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) adiou o período de inscrição para o Vestibular Estadual 2023. Anteriormente, as inscrições seriam recebidas no período de 28 de setembro a 13 de outubro. Com a alteração, o período de inscrição será 3 a 17 de outubro de 2022.

Como é feito tradicionalmente, os interessados poderão se inscrever online, por meio do site da UERJ. Para efetivar o cadastro, o pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 18 de outubro.

Aplicação de Exame Único

Apesar de adiar o período de inscrição, a UERJ manteve a data de aplicação das provas. A aplicação do Vestibular Estadual 2023, que contará com um Exame Único, está marcada para o dia 4 de dezembro.

De acordo com a universidade, a avaliação contará com uma prova de redação e com uma prova objetiva constituída por 60 questões objetivas sobre as disciplinas ministradas no Ensino Médio.

A UERJ recomenda a leitura do livro “Niketche – Uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane, para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas. Para a prova de redação, a leitura recomendada é “Não me abandone jamais”, obra de Kazuo Ishiguro.

Pedidos de isenção

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição foram recebidos pela instituição foram recebidos nos dias 1º, 2 e 3 de setembro. Puderam solicitar o benefício os estudantes com renda bruta média mensal familiar menor ou igual a R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) e que tenham concluído o ensino médio (ou estejam cursando o último ano) em escolas da rede pública.

A publicação do resultado das solicitações de isenção está prevista para o dia 28 de setembro.

