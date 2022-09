UFAM libera resultado final do PSI 2022

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) liberou nesta quarta-feira, dia 14 de setembro, o resultado final do Processo Seletivo para o Interior (PSI) 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados através do site da UFAM.

É possível acessar o resultado final, o desempenho geral com a ordem de colocação dos candidatos e também o desempenho individua na página do PSI.

De acordo com a UFAM, os candidatos devem aguardar a publicação do edital com as orientações para os procedimentos de matrícula dos convocados. As matrículas serão realizadas pelas Unidades Acadêmicas dos campi de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

PSI 2022

A UFAM aplicou as provas do PSI 2022 nos dias 7 e 8 de agosto (domingo e segunda-feira, respectivamente). Os locais de prova foram nas seguintes cidades do Amazonas: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

No primeiro dia de provas, a universidade aplicou a avaliação de Conhecimentos Gerais I, que foi composta por 60 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática e História. Além disso, os candidatos responderam uma Prova de Redação.

No segundo dia de provas, a UFAM aplicou a prova de Conhecimentos Gerais II, que foi composta por 60 questões objetivas sobre Geografia, Biologia, Física e Química.

Oferta de vagas

Ao todo, a UFAM está ofertando 600 vagas nessa edição do PSI. Conforme o edital, há vagas para os cursos de graduação dos campi do interior do Estado do Amazonas.

A universidade reserva vagas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para candidatos pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD), de acordo com a Lei de Cotas.

Veja mais informações no edital do PSI 2022.

