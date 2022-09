UFBA anuncia novos editais de Concursos públicos com 143 vagas

Editais ofertam vagas de níveis médio/técnico e superior na Universidade Federal da Bahia

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) faz saber aos interessados abertura de novos editais de concursos públicos cujo objetivo é o preenchimento de 143 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 5

Campus Salvador : Analista de Tecnologia da Informação / Desenvolvimento (6); Analista de Tecnologia da Informação / Infraestrutura (4); Médico / Clínica Médica (2); Médico / Ginecologia e Obstetrícia (1); Médico / Psiquiatria (1); Assistente em Administração (75); Técnico em Contabilidade (9); Técnico em Enfermagem (2); Técnico em Radiologia (2); Técnico de Laboratório / Análises Clínicas (2); Engenheiro Civil / Hidráulico, Hidrossanitário e combate a Incêndio (1); Engenheiro Eletricista (1); Pedagogo (1); Técnico em Assuntos Educacionais (3); Técnico de Tecnologia da Informação (9); Assistente Social (1); Engenheiro Civil / Estruturalista (1); Engenheiro Sanitarista Ambiental (1); Farmacêutico Bioquímico (1); Técnico de Laboratório / Gastronomia (1); e Técnico de Laboratório / Química (1);

Campus Camaçari – Analista de Tecnologia da Informação / Infraestrutura (1); Engenheiro Civil (1);

– Analista de Tecnologia da Informação / Infraestrutura (1); Engenheiro Civil (1); Campus Vitória da Conquista – Médico / Clínica Médica (2); Médico/Clínica Cirúrgica (1); Técnico de Laboratório / Análises Clínicas (1);

EDITAL nº 6

Campus Camaçari – Técnico de Laboratório / Mecânica (1); Técnico de Laboratório / Eletromecânica (1); Técnico de Laboratório / Eletrônica (1); Técnico de Laboratório / Física (1); Médico Veterinário /Reprodução Animal e Obstetrícia Veterinária (1); Campus Salvador – Técnico em Agropecuária (1); e Técnico de Laboratório / Marcenaria (1);

EDITAL nº 7

Campus Salvador – Músico/Voz-Baixo (1); Músico/ Voz-Tenor (1); Músico/ Voz-Soprano (1); Músico/Percussão (1); Músico/Trompete (1); Músico/Oboé (1); e Músico/Harpa (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, mais benefícios, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 10 de outubro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Idecan . O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, administração pública, informática básica, raciocínio lógico; prova prática; prova oral; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão realizadas no dia 04 de dezembro de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 05/2022

EDITAL nº 06/2022

EDITAL nº 07/2022



