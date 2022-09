UFJF libera últimas listas de reclassificação do Pism e Sisu para o 2º semestre

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, as últimas listas de reclassificação do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) e do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para o segundo semestre de 2022.

Os candidatos podem consultar as listas no site da UFJF. Ao todo, a universidade aprovou 14 candidatos pelo Pism e 59 pelo SiSU. As vagas são para o campus sede e para Governador Valadares.

Conforme as orientações da UFJF, os candidatos deverão realizar a pré-matrícula on-line, requisito obrigatório para o ingresso na instituição, até 23h59 do próximo domingo, dia 2 de outubro. Posteriormente, para efetivar o registro acadêmico, os estudantes precisam enviar os documentos exigidos de forma remota, entre os dias 4 e 7 de outubro.

Caso os estudantes tenham algum problema para realizar a pré-matrícula, a UFJF orienta o envio de uma mensagem para o seguinte e-mail: cdara@ufjf.edu.br.

Sobre os processos seletivos

A UFJF aplicou as provas dos três módulos do Pism nos dias 5 e 6 de fevereiro deste ano. De acordo com o edital, os locais de prova foram nas seguintes cidades: Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda. As provas do Módulo III foram compostas por 20 questões objetivas e 10 questões discursivas sobre o conteúdo programático da 3ª série do ensino médio em cada um dos dias.

Já a seleção do SiSU 2022/2 foi feita a partir do desempenho dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Puderam participar da seleção os candidatos que não zeraram a prova de redação e que não fizeram o exame na condição de “treneiros”.

