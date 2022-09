UFPel encerra período de inscrição do PAVE 2022 nesta sexta-feira (30)

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) encerra nesta sexta-feira, dia 30 de setembro, o período de inscrição para as três etapas do Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE) 2022. De acordo com as orientações da instituição, as inscrições devem ser feitas online, através do site da UFPEL.

Para efetivar o cadastro, os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo indicado. O valor da taxa para a Etapa 1 é de R$ 60. Para a Etapa 2, o valor da taxa é de R$ 75. Já o valor da taxa da Etapa 3 é de R$ 90.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), benefício de outros programas sociais especificados no edital ou possuem declaração da escola que ateste a situação de vulnerabilidade têm direito à isenção da taxa de inscrição.

A UFPel recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição no período de 1º de julho a 20 de agosto. Os resultados já estão disponíveis no site da universidade.

Provas do PAVE

As provas do PAVE 2022 serão aplicadas em dezembro deste ano. A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 3 de dezembro. Já as provas das 2ª e 3ª etapas estão marcadas para o dia 4 de dezembro.

De acordo com o edital, ao todo, a UFPel está ofertando 1.033 oportunidades para os aprovados na 3ª etapa. A universidade reserva 90% das vagas para as ações afirmativas, ou seja, são vagas exclusivas para estudantes da rede pública, candidatos de baixa renda, Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Conforme o cronograma, a UFPel vai publicar o resultado final, com a lista de aprovados na 3ª etapa, a partir do dia 6 de fevereiro de 2023.

Acesse o edital do PAVE 2022 para mais informações.

