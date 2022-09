UFPR recebeu mais 35 mil inscrições para o Vestibular 2023

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou que recebeu mais de 35 mil inscrições para o Vestibular 2023. De acordo com a instituição, o número representa um aumento no número de inscrições de 6,2% em relação ao do processo seletivo de 2022.

Segundo a UFPR, ao todo, são 35.093 candidatos inscritos. Com os candidatos inscritos para o Curso de Formação de Oficiais da PM, que seleciona os aprovados pelo mesmo processo, o total de inscritos é de 38.087.

Os cinco cursos com o maior número de inscritos são Medicina – Curitiba (10361 inscritos), Medicina – Toledo (2208 inscritos), Psicologia (1851 inscritos), Direito (1751 inscritos) e Ciência da Computação (1433 inscritos).

As inscrições para o Vestibular 2023 foram recebidas no período de 18 de julho a 31 de agosto. Os candidatos não isentos precisaram pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 195.

Seleção

De acordo com o edital do Vestibular 2023, a UFPR fará a seleção dos inscritos em duas fases. As provas da 1ª fase serão compostas por 90 questões objetivas sobre assuntos de disciplinas ministradas no Ensino Médio, enquanto as provas da 2ª fase serão constituídas por questões discursivas sobre conhecimentos específicos.

Provas da 1ª fase: 23 de outubro;

Provas da 2ª fase: 4 e 5 de dezembro.

Testes de habilidades específicas (para alguns cursos): 5 de dezembro.

A oferta total da UFPR é de 5.361 vagas para 126 cursos de graduação. Há oportunidades para cursos ministrados nos campi das cidades de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo.

A universidade reserva parte das vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual de vagas para candidatos Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

De acordo com o edital, a publicação do resultado final do Vestibular 2023, com a convocação em 1ª chamada, está marcada para o dia 13 de janeiro.

Acesse o site da UFPR para mais informações.

