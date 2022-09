UFRN promove Concurso público com mais de 100 vagas em diversas áreas

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) promove abertura de um novo edital de concurso público com 103 vagas para candidatos que tenha nível médio, profissionalizante ou curso superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Pedagogo (1); Médico Veterinário (1); Médico Cirurgia Geral (1); Médico Cardiologia (1); Médico Gastrenterologia (1); Analista de Tecnologia da Informação (1); Analista de Tecnologia da Informação (1); Assistente Social (1); Assistente Social (1); Biomédico Neurociência (1); Assistente em Administração (50); Assistente em Administração (2); Assistente em Administração (2); Técnico em Contabilidade (2); Assistente de Alunos (1); Técnico em Assuntos Educacionais (3); Técnico em Assuntos Educacionais (1); Médico Neurologia (1); Médico Infectologia (1); Técnico Laboratório Parasitologia (1); Técnico Laboratório Meteorologia (1); Laboratório Petróleo e Gás (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Elétrico (1); Enfermeiro Obstetrícia (1); Fisioterapeuta (1); Técnico de Laboratório (1); Técnico Laboratório (1); Técnico Laboratório Análises Clínicas (1); Biomédico Biologia Molecular (1); Engenheiro Mecânico (1); Médico Químico (1); Técnico em Enfermagem (2); Técnico em Enfermagem (1); e Técnico em Tecnologia da Informação (13).

Para concorrer ao cargo, é necessário que os candidatos tenham escolaridade conforme cargo desejado. O salário oferecido pode variar de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66, com jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de novembro de 2022, diretamente no endereço eletrônico oficial da Comperve. A taxa de inscrição varia de R$ 80,00 a R$ 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva e discursiva (caráter classificatório e eliminatório); mais prova prática, conforme critérios especificados no edital.

O concurso público é válido desde sua publicação, a contar da data de homologação do resultado, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 087/2022

