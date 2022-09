UFRR finaliza inscrições para o Vestibular 2023 nesta sexta-feira (2)

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) encerra nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, o período de inscrição para o Vestibular 2023 e para Processo Seletivo Seriado (PSS). O período de inscrição foi aberto no dia 1º de agosto.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio site da CPV (Comissão Permanente de Vestibular/ UFRR).

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 para a Prova Integral (PI) do Vestibular 2023 e para a 3ª etapa do PSS. Para as etapas 1 e 2 do PSS, o valor é de R$ 70 e R$ 80, respectivamente.

A UFRR já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição. De acordo com o edital, puderam solicitar o benefício os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e estudantes de escolas públicas com renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo.

Provas

A aplicação das provas do Vestibular e da 3ª etapa do PSS 2023 serão aplicadas no dia 27 de novembro, das 8h às 13h, em Boa Vista (RR). Conforme o edital, a prova contará com questões objetivas e uma redação. A aplicação das provas da 1ª e 2ª etapas do PSS acontecerá na mesma data, no período das 8h às 11h.

Vagas e resultados

A divulgação da pontuação preliminar e dos desempenhos das etapas 1 e 2 do PSS 2023 está prevista para o dia 23 de dezembro. Já o resultado final, com a classificação final da PI e da 3ª etapa, será publicado no dia 3 de fevereiro de 2023.

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UFRR é de 753 vagas. Há oportunidades para 38 cursos de graduação, com ingresso no 1º e 2º semestres letivos de 2023.

Veja mais informações no site da universidade.

