UFS encerra hoje as inscrições para o Vestibular EaD 2023

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) encerra na tarde desta sexta-feira, dia 23 de setembro, o período de inscrição para o Vestibular 2023 para cursos EaD (Educação a Distância). Os interessados poderão se inscrever até as 17h.

As inscrições devem ser feitas online, através do preenchimento de formulário eletrônico no site da UFS.

Após realizar o cadastro, os candidatos não isentos deverão imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuar o pagamento no período até a próxima segunda-feira, dia 26 de setembro. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 40,00.

A UFS já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição entre 12 e 14 de setembro e o resultado está disponível no site da universidade. De acordo com o edital, puderam solicitar o benefício os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Vestibular EaD 2023

Conforme o edital, a classificação dos inscritos será feita a partir da aplicação de provas presenciais. A UFS deve liberar o cartão com os locais de prova no dia 1º de novembro. A consulta ficará disponível até 4 de novembro.

As provas serão aplicadas no dia 6 de novembro, com início às 9h. A avaliação será composta por uma Redação em Língua Portuguesa e por 40 questões sobre as seguintes disciplinas: Português (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira), Matemática, Geografia, Física, Biologia, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Química e História.

O edital indica ainda que a UFS está ofertando mais de mil vagas em cursos de graduação EaD, com polos presenciais em dez municípios. São eles: Arauá, Brejo Grande, Estância, Japaratuba, Colônia 13- Lagarto, N. S. da Glória, N. S. das Dores, Poço Verde, Porto da Folha e São Domingos.

A publicação do resultado final da seleção está prevista para o dia 25 de novembro. O período para matrícula dos convocados em 1ª chamada ainda não foi informado.

Veja mais informações no edital do Vestibular EaD 2023.

