UFSC e IFSC divulgam edital do Vestibular Unificado 2023

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) divulgaram o edital com as principais datas e procedimentos do Vestibular Unificado 2023. Essa é a primeira vez que as instituições realizam o processo seletivo em parceria.

De acordo com o edital, o período de inscrição para o Vestibular Unificado 2023 será do dia 12 de setembro ao dia 13 de outubro. As inscrições deverão ser feitas online, exclusivamente por meio do site do Vestibular.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 155. Aqueles que não tiverem condição de arcar com o pagamento poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição.

O prazo para envio dos pedidos de isenção será de 12 de setembro a 3 de outubro. Os pedidos de isenção poderão ser feitos no site da UFSC, com o envio da documentação que comprove os critérios estabelecidos no edital. A publicação do resultado das solicitações está marcada para o dia 5 de outubro.

Provas

Segundo o cronograma, a UFSC e o IFSC devem liberar a confirmação definitiva da inscrição em 24 de novembro. A partir dessa data os inscritos poderão consultar os locais de aplicação das provas.

O exame está marcado para os dias 10 e 11 de dezembro de 2022, das 14h às 19h. Portanto, em ambos os dias, a duração da prova será de cinco horas. Ainda de acordo com o edital, as provas serão compostas da seguinte forma:

Prova 1 (10/12) : Primeira Língua (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira ou Libra), Segunda Língua (Alemão ou Espanhol ou Francês ou Inglês ou Italiano ou Libras ou Língua Portuguesa), Matemática, Biologia.

: Primeira Língua (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira ou Libra), Segunda Língua (Alemão ou Espanhol ou Francês ou Inglês ou Italiano ou Libras ou Língua Portuguesa), Matemática, Biologia. Prova 2 (11/12): Ciências Humanas e Sociais (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Física, Química e Redação.

Veja mais informações no site da UFSC.

