UFVJM encerra inscrições do Vestibular EaD 2022 nesta terça-feira (13)

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) recebe até a terça-feira, dia 13 de setembro, as inscrições para o Vestibular 2022 de cursos da modalidade de Educação a Distância (EaD). O valor da taxa de inscrição é de R$ 115,00.

As inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da UFVJM. Para efetivar o cadastro, o pagamento da taxa deve ser realizado até o dia 14 de setembro, próxima quarta-feira.

A UFVJM recebeu os pedidos de isenção e de redução da taxa e o resultado já está disponível. Puderam solicitar o benefício os estudantes que são inscritos no CadÚnico e também aqueles que comprovaram ter renda familiar per capta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo.

Vestiibular EaD 2022

De acordo com o edital, a aplicação das provas está marcada para o dia 23 de outubro, das 8h10 às 12h30. O fechamento dos portões de acesso aos locais de prova será às 8h.

A avaliação será constituída por questões sobre conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio e por uma prova de redação. Os conteúdos estão agrupados em blocos, conforme a distribuição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem):

Bloco I: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Bloco II: Matemática e suas Tecnologias;

Bloco III: Ciências Humanas e suas Tecnologias: História e Geografia;

Bloco IV: Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia.

Os locais de prova serão nas seguintes cidades do Estado de Minas Gerais: Águas Formosas, Almenara, Araçuaí, Buritis, Brasília de Minas, Buritizeiro, Capelinha, Francisco Sá, Itamarandiba, Francisco Sá, Jaíba, Januária, Mantena, Minas Novas, Monte Azul, Nanuque, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, São João da Ponte, Pedra Azul, Taiobeiras, Teófilo Otoni e Turmalina.

Oferta de vagas

O edital estabelece ainda que a oferta total da UFVJM é de 270 vagas para Pedagogia, 200 vagas para Matemática, 100 para Física e 135 para Química. Conforme o cronograma, a publicação do resultado será feita a partir de 7 de fevereiro de 2023.

