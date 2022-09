ÚLTIMO DIA! Inscrições para programa de estágio da Ingredion terminam hoje (5)

As inscrições para o programa de estágio da Ingredion terminam nesta segunda-feira (5). Ao todo, são 33 vagas para atuação nas áreas de Auditoria Interna, Business, Comercial, Comércio Exterior, Compras, Comunicação Interna, Atendimento ao Cliente, Engenharia, Finanças, Laboratório Inovação, Logística, Manutenção, Marketing, Melhoria contínua, Nutrição Animal, Produção, Recursos Humanos e Serviço técnico.

Os contratados serão alocados nas unidades da empresa em São Paulo (SP), Mogi Guaçu (SP), Cabo de Santo Agostinho (PE), Alcântara/São Gonçalo (RJ) e Balsa Nova (PR), de modo que é importante ter disponibilidade e fácil acesso à essas regiões.

Além disso, são elegíveis estudantes do ensino superior com graduação prevista entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, matriculados nos cursos de Administração, Ciência dos Alimentos, Ciências da Computação, Ciências de Dados, Comércio Exterior, Contabilidade, Economia, Estatística, Farmácia, Finanças, Jornalismo, Marketing, Psicologia, Relações Internacionais, Relações Públicas, Sistema da Informação, Zootecnia e Engenharias (Alimento, Automação, Agronômica, Química, Mecânica, Elétrica, Mecatrônica ou Produção).

A empresa, que foi eleita por 13 anos consecutivos como uma das empresas mais admiradas do mundo pela revista Fortune, oferece um ambiente que favorece a colaboração e a diversidade de opiniões, estimulando cada indivíduo a contribuir com o seu melhor. Ainda, a companhia está comprometida em receber os novos talentos para que eles possam atuar nos projetos e garantir que aproveitem esse período de sua vida para absorver muito conhecimento e desenvolver suas carreiras.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, como vale transporte ou ônibus fretado para as fábricas, vale refeição ou restaurante no local, plano de saúde, plano odontológico, auxílio medicamentos, seguro de vida, parceria como Gympass, dia de folga no mês do aniversário, short friday e possibilidade de trabalhar remotamente até três vezes por semana (a depender da área de atuação).

Como se candidatar

Os interessados devem efetivar sua candidatura diretamente pelo site https://ingredion.across.jobs. O processo seletivo da Ingredion, conduzido em parceria com a consultoria de recursos humanos Across, será 100% virtual e dividido em quatro etapas: triagem, prova de conhecimentos gerais, entrevista individual com a equipe de recrutamento e painel com o gestor da área.