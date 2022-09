ÚLTIMOS DIAS! Inscrições para programa de estágio da Neoenergia terminam na próxima semana

As inscrições para programa de estágio da Neoenergia terminam na próxima semana. Os candidatos interessados em participar do processo seletivo que visa preencher 250 vagas de estágio têm até o dia 12 de setembro para efetivar a sua candidatura.

São elegíveis estudantes do ensino superior e ensino técnico, matriculados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia de Redes, Engenharia de Software, Engenharia Química, Tecnologia da Informação, Estatística, Gestão de RH, Psicologia e Técnico em Eletrotécnica. Serão aceitos candidatos a partir do 3º período, para ensino superior, e a partir do 2º período, para tecnólogo e técnico. Os candidatos devem ter ainda disponibilidade de seis horas de estágio por dia (em horário comercial) e conhecimentos em informática, inglês ou espanhol.

Com duração entre um e dois anos, o Programa de Estágio Neoenergia tem como objetivo desenvolver jovens talentos por meio da participação ativa na rotina, nos processos e nos projetos da empresa. Durante este período, eles terão a oportunidade, ainda, de encarar os desafios e superá-los com iniciativas inovadoras.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa deverão acessar o site da Neoenergia ou a página de carreiras para obter mais informações e efetivar sua candidatura até o próximo dia 12 de setembro.

A seleção será dividida em etapas e inclui dinâmica em grupo, mapeamento de perfil, superday e entrevista final. Os contratados serão alocados nas unidades de negócio da empresa e devem iniciar no programa em janeiro de 2023.

Sobre a empresa

A Neoenergia está presente há 25 anos no país, sendo considerada uma das líderes do setor elétrico. Parte do grupo espanhol Iberdrola, a empresa está comprometida com a demanda por fornecimento de energia eficiente e sustentável de forma integrada e diversificada.

Atualmente, a companhia mantém operações em 18 estados e no Distrito Federal, com negócios em toda cadeia do setor elétrico: geração, transmissão, distribuição e comercialização. As distribuidoras de energia da empresa, Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Brasília (DF) atendem à mais de 15 milhões de clientes, o equivalente a uma população superior à 37 milhões de pessoas.