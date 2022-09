UnB encerra inscrições para Vestibular 2023 na terça-feira (6)

O período de inscrição para o Vestibular 2023 da Universidade de Brasília (UnB) chega ao fim na terça-feira, dia 6 de setembro. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 18 horas de amanhã (horário de Brasília). As inscrições foram abertas em 18 de agosto.

Conforme o edital, as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site do Cebraspe. Os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 147, até o dia 23 de setembro.

Isenção

A UnB encerra também amanhã (6) o prazo para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, que deve ser feito durante a inscrição. Segundo o edital, a UnB vai conceder a isenção da taxa para os candidatos inscritos no CadÚnico e para aqueles que têm renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que cursaram o ensino médio em escola pública.

O resultado das solicitações será divulgado no dia 13 de setembro, por meio do site da universidade.

Provas do Vestibular 2023

A aplicação das provas do Vestibular 2023 está marcada para os dias 26 e 27 de novembro. No dia 26 de novembro, a UnB aplicará as Provas de Conhecimento I e II e a Prova de Redação. Já em 27 de novembro, os candidatos responderão a Provas de Conhecimento III.

De acordo com o edital, a avaliação abarcará as seguintes disciplinas: Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia e História, Artes, Filosofia, Sociologia, Biologia, Física, Química e Matemática.

Os locais de prova serão no Distrito Federal e nas cidades de Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG). A consulta aos locais de prova poderá ser feita a partir do dia 16 de novembro.

Vagas e resultado

A oferta total da UnB é de 2.118 vagas no vestibular tradicional e 40 vagas no Vestibular para Licenciatura em Língua de Sinais Brasileira (Libras). As oportunidades estão distribuídas nos campi de Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina.

Conforme o cronograma, o resultado final do Vestibular 2023 será publicado no mês de fevereiro de 2023.

