Unemat libera resultado final do Vestibular Simplificado Especial 2022/2

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou nesta terça-feira, dia 6 de setembro, o resultado final do Processo Seletivo Simplificado 2022/2. Os participantes podem consultar a lista de classificados através do Portal do Candidato.

De acordo com as orientações da Unemat, os convocados nesta 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula no período de 8 a 15 de setembro.

As matrículas devem ser feitas presencialmente, com a entrega da documentação diretamente na Supervisão de Apoio Acadêmico (SAA) onde o curso é ofertado. A lista de documentos necessários está disponível no edital do processo seletivo. Segundo o cronograma, os novos alunos deverão realizar a confirmação do registro acadêmico até o dia 29 de setembro.

A Unemat prevê a divulgação de uma 2ª chamada para o dia 16 de setembro, com matrículas no período de 19 a 22 do mesmo mês. Já a confirmação do registro acadêmico deverá ser feita até 7 de outubro.

Vestibular Simplificado Especial 2022/2

A Unemat aplicou as provas no dia 7 de agosto, das 8h às 11h. De acordo com o edital, o exame contou com uma prova de redação em Língua Portuguesa sobre temas da atualidade. Os locais de prova foram nas seguintes cidades de Mato Grosso: Confresa, Itiquira, Juara, Luciara, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Rondonópolis e Vila Rica.

Oferta de vagas

A oferta total da Unemat neste processo seletivo é de 640 vagas para 13 turmas especiais de oferta única. As vagas estão distribuídas nos campi dos municípios de Confresa, Itiquira, Juara, Luciara, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Rondonópolis e Vila Rica.

Parte das vagas foi reservada para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para negros, indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD), de acordo com a Lei de Cotas.

Veja detalhes no site da Unemat.

