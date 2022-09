UNESP divulga período de inscrição do Vestibulinho 2023

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou o período de inscrição para o Vestibulinho 2023. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas entre os dias 15 de setembro e 7 de novembro deste ano.

Segundo as orientações da Unesp, as inscrições devem ser feitas online, por meio do site da Vunesp, fundação responsável pelo processo seletivo. Para se inscrever no Vestibulinho 2023, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 70,00.

Seleção

Conforme estabelecido pela Unesp, a seleção dos inscritos será feita por meio da aplicação de provas de forma presencial. Segundo o cronograma, a aplicação das provas está será no dia 4 de dezembro de 2022, no período das 14h às 18h30min.

De acordo com o edital do processo seletivo, o Vestibulinho 2023 será feito em uma única fase. A avalição será composta por uma prova de Redação e por 50 questões objetivas, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais e Ciências Humanas.

A consulta aos locais de prova poderá ser feita a partir de 25 de novembro de 2022, exclusivamente por meio do site da Vunesp.

Oferta de vagas

A oferta total da Unesp é de 420 vagas para ingresso nos Colégios Técnicos de Bauru, Jaboticabal e Guaratinguetá no ano letivo de 2023. Do total das vagas, 210 vagas são para Bauru, 90 para Jaboticabal, e 120 para Guaratinguetá.

A publicação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 6 de janeiro de 2023. Na mesma data serão divulgadas as orientações para as matrículas.

Veja mais informações na página do Vestibulinho 2023.

