Unesp: inscrições abertas para o vestibular 2023

Unesp: instituição abre matrículas para a próxima edição do vestibular

O vestibular da Unesp é organizado pela Fundação Vunesp, a Fundação para o Vestibular da Unesp, e permite o acesso dos candidatos à Universidade Estadual Paulista.

A instituição abriu as inscrições para o seu processo seletivo na última semana. Assim, para que você consiga se organizar da melhor maneira possível, o artigo de hoje trouxe um resumo com as informações mais relevantes sobre o vestibular. Vamos conferir!

Vestibular Unesp: inscrições

As inscrições começaram no dia 5 de setembro de 2022 e permanecerão dessa forma até o dia 10 de outubro. Todos os candidatos interessados deverão realizar as próprias inscrições no site da Vunesp mediante o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 192,00. A taxa poderá ser paga até o dia 11 de outubro.

Os candidatos interessados em pedir a isenção da taxa poderiam ter realizado o procedimento até o dia 4 de setembro. Os resultados serão divulgados no dia 26 do mesmo mês.

Vestibular Unesp: calendário

A divulgação dos locais de aplicação das provas de primeira fase do vestibular irá acontecer no dia 4 de novembro, enquanto as provas da fase serão aplicadas no dia 15 do mesmo mês.

Os candidatos poderão descobrir os próprios locais de prova da segunda fase do exame no dia 5 de dezembro de 2022. As provas dessa fase acontecerão no dia 19 de dezembro.

Por fim, a lista completa com os aprovados na primeira chamada do vestibular será divulgada no dia 6 de fevereiro do ano de 2023.

Vestibular Unesp: vagas

O vestibular 2023 da Unesp irá colocar 7.680 vagas à disposição dos candidatos participantes do processo seletivo. Parte das vagas é destinada aos candidatos que concorrem na modalidade “cotas”.

Vestibular Unesp: mais informações

Potenciais dúvidas dos interessados em participar do processo seletivo podem ser esclarecidas no site: www.vunesp.com.br/FaleConosco

Mais informações podem ser encontradas no próprio site da Fundação Vunesp: https://www.vunesp.com.br/