Unesp recebe pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023 até esse domingo (4)

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) encerra neste domingo, dia 4 de setembro, o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023. O prazo para envio das solicitações foi aberto no dia 29 de agosto.

De acordo com as orientações da Unesp, os pedidos de isenção devem ser feitos online, exclusivamente por meio do site da Fundação Vunesp.

Conforme o edital, têm direito ao benefício os estudantes de baixa renda que são inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O pedido dos inscritos no CadÚnico deve ser feito com o Número de Identificação Social (NIS).

Também podem pedir a isenção os estudantes residentes em São Paulo que concluíram o ensino médio (ou que concluirão) em escolas da rede pública ou como bolsista integral em escola particular, e que tem renda renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capta também poderão solicitar a isenção. Nesse caso, a solicitação deve ser feita com o envio de todos os documentos exigidos para comprovação dos critérios.

A Unesp vai liberar o resultado dos pedidos de isenção no dia 26 de setembro, através da página do vestibular.

Principais datas do Vestibular 2023

A Unesp vai receber as inscrições para o Vestibular 2023 no período de 5 de setembro a 10 de outubro. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 192.

O Vestibular 2023 contará com duas fases. A divulgação dos locais de prova está prevista para o dia 4 de novembro. A aplicação das provas da 1ª fase será em 15 de novembro, enquanto as provas da 2ª fase serão aplicadas no dia 19 de dezembro. A 2ª fase é exclusiva para os candidatos aprovados na primeira etapa.

Conforme o Manual do Candidato, a publicação do resultado final e das orientações para as matrículas está marcada para o dia 1º de fevereiro de 2023.

