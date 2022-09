Unicamp divulga concorrência do Vestibular 2023; veja cursos mais disputados

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) divulgou o total de inscritos para o Vestibular 2023 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Além disso, a Comissão divulgou também a relação candidatos-vaga por curso.

Ao todo, o Vestibular 2023 recebeu 61.624 inscrições. Dentre os inscritos, 12,6 mil estudantes optaram por fazer a inscrição automática também para a modalidade Enem-Unicamp, disponibilizada pela primeira vez pela Comvest no formulário do Vestibular.

Segundo a Comvest, os dez cursos ofertados nesta edição com o maior número de inscritos foram os seguintes:

Medicina;

Arquitetura e Urbanismo;

Ciências Biológicas;

Engenharia da Computação;

Comunicação Social-Midialogia;

Farmácia;

Enfermagem;

Ciências Econômicas (Integral e Noturno);

História.

Os candidatos interessados podem consultar a lista completa de candidatos por vaga no site da Comvest.

Provas do Vestibular 2023

A aplicação das provas da 1ª fase do Vestibular Unicamp 2023 está marcada para o dia 6 de novembro. A prova da 1ª fase é objetiva e contará com 72 questões sobre assuntos de conhecimentos gerais. De acordo com o cronograma, os inscritos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 25 de outubro.

As provas da 2ª fase serão realizadas nos dias 11 e 12 de dezembro. A 2ª fase será constituída por uma Prova de Redação e por uma prova discursiva sobre Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas.

Conforme o edital, os locais de aplicação das provas serão em 31 cidades de São Paulo e nas seguintes capitais: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

Vagas e resultados

A Unicamp está ofertando 2.540 vagas em diversos cursos de graduação, sendo 63 para os cursos de Música. Haverá reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas.

De acordo com o cronograma da seleção, a divulgação do resultado final do Vestibular 2023 da Unicamp está prevista para 6 de fevereiro, com matrículas nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro.

