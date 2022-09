Unicamp encerra período de inscrição para o Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) encerra nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, o período de inscrição para o Vestibular 2023. A taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 192, deve ser paga até o dia 9 de setembro.

Os interessados podem se inscrever até 23h59 desta sexta-feira (2), por meio do site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp).

A Unicamp já recebeu os pedidos de isenção e de redução da taxa de inscrição e o resultado está disponível. Puderam solicitar o benefício os estudantes de baixa renda. De acordo com a Comvest, ao todo, 8.454 candidatos estão isentos do pagamento da taxa.

Provas presenciais

De acordo com o edital, o Vestibular 2023 será feito com duas fases. As provas da 1ª fase estão marcadas para o dia 6 de novembro, enquanto as provas da 2ª fase serão aplicadas nos dias 11 e 12 de dezembro.

A 1ª fase contará com uma prova de conhecimentos gerais com 72 questões objetivas. Já a 2ª fase contará com uma Prova de Redação; 6 questões discursivas de Língua Portuguesa; 2 questões interdisciplinares em Língua Inglesa; 2 questões de Ciências da Natureza; 6 questões discursivas de Matemática; 2 questões interdisciplinares de Ciências Humanas.

A avaliação será composta por assuntos do ensino médio. De acordo com a Unicamp, as obras literárias cobradas serão as seguintes:

“Carta de Achamento do Brasil”, de Pero Vaz de Caminha;

“Niketche – Uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Tarde”, de Olavo Bilac;

“Bons Dias”, de Machado de Assis;

“Sonetos Selecionados de Luís de Camões”;

“Sobrevivendo no Inferno”, de Racionais Mc’s;

“O Seminário dos Ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

“O Marinheiro”, de Fernando Pessoa;

“A Falência”, de Júlia Lopes de Almeida;

“O Ateneu”, de Raul Pompeia.

Segundo o cronograma do Vestibular 2023, a publicação do resultado final está prevista para o dia 6 de fevereiro. Conforme as orientações da Unicamp, as matrículas serão recebidas nos dias seguintes.

Veja mais detalhes no site da Comvest.

