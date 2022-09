Unicerrado recebe inscrições para Vestibular de Medicina até 13 de outubro

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023 do Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado) está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 13 de outubro.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site da Vunesp, Fundação responsável pela seleção. Conforme indicado no edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 400,00.

Vestibular de Medicina 2023

As provas do Vestibular de Medicina 2023 serão aplicadas no dia 6 de novembro, das 14 às 19 horas. A aplicação será em Goiatuba, na sede do Centro Universitário.

De acordo com o edital, o exame contará com três provas: Prova I (8 questões dissertativas de Química e de Biologia); Prova II (40 questões objetivas de múltipla escolha (com cinco alternativas cada) de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física); e Prova de Redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultados

O edital estabelece ainda que, ao todo, o Unicerrado está ofertando 60 vagas para ingresso no curso de Medicina (período integral) no ano letivo de 2023.

O resultado, com a relação dos convocados para matrícula na 1ª chamada, está previsto para o dia 29 de novembro. Desse modo, a partir das 15h, os candidatos poderão consultar o resultado no site da Vunesp e no Portal do Unicerrado. Após a publicação do resultado, o Unicerrado divulgará o período para a matrícula dos aprovados na 1ª chamada e documentos necessários.

Acesse o site do Unicerrado para mais detalhes.

