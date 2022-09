UNICID recebe inscrições para Vestibular de Medicina 2023 via notas do Enem

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023 da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) via notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está aberto. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até as 20h do dia 14 de outubro de 2022.

Os interessados poderão se inscrever online, exclusivamente por meio do site da instituição. Conforme o edital, para essa forma de ingresso, as inscrições são gratuitas.

Seleção

O edital do Vestibular de Medicina 2023 via notas do Enem indica ainda que, para participar, o candidato deve ter obtido pontuação acima de 300 e não ter zerado a prova de redação. No momento da inscrição, o estudante deverá indicar a pontuação e o ano em que prestou o Enem.

Segundo as regras estabelecidas no edital, a universidade vai aceitar as notas das edições do exame ocorridas entre os anos de 2010 e 2021.

Vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta da UNICID é de 82 vagas (oitenta e duas) para o ingresso na modalidade Enem para o período integral do Curso de Graduação em Medicina, com duração de 12 semestres.

Resultados

A publicação do resultado do processo seletivo, com a 1ª lista dos candidatos aprovados, está prevista para o dia 26 de outubro. Os convocados nesta 1ª chamada deverão se matricular entre os dias 27 e 29 de outubro.

Já a 2ª lista de aprovados é esperada para o dia 31 de agosto, enquanto a 3ª será publicada em 7 de novembro. Nessas datas, os candidatos poderão consultar a lista de classificados a partir das 15h. O período de matrícula da 2ª chamada será do dia 1º ao dia 3 de novembro. Já os convocados em 3ª chamada deverão se matricular nos dias 8 e 9 do mesmo mês.

Acesse o edital do processo seletivo na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp e UFSCar informam o período de inscrição para o Vestibular Indígena 2023; saiba mais.