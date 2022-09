UNIFASE: inscrições abertas para o vestibular de Medicina

UNIFASE: instituição abriu as inscrições para o vestibular de Medicina

A UNIFASE, Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto, é uma instituição de nível superior e de caráter particular que possui a sua sede na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro.

Dentre tantas outras opções, a UNIFASE oferece o curso de Medicina, muito concorrido e ambicionado por estudantes de todo o país. Recentemente a instituição abriu as inscrições para o próximo processo seletivo do curso.

Quer saber mais sobre o processo? Então confira todas as principais informações sobre a próxima edição do vestibular de Medicina da UNIFASE.

Vestibular UNIFASE: vagas

A UNIFASE irá oferecer diversas vagas para os candidatos interessados no curso de Medicina com ingresso no primeiro semestre e no segundo semestre de 2023. Ao todo, 150 vagas serão oferecidas, sendo 75 para ingresso no primeiro semestre e 75 para ingresso no segundo semestre.

Vestibular UNIFASE: duas opções

Formas de ingresso dos vestibulandos poderá acontecer de duas formas diferentes: por meio da realização de uma prova online ou por meio do aproveitamento da pontuação obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Vestibular UNIFASE: inscrições

As inscrições para o vestibular estão abertas desde o dia 18 de agosto de 2022 e todos os interessados poderão se inscrever até o dia 23 de setembro diretamente no site da instituição.

Os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 380,00 para participar do processo seletivo.

Vestibular UNIFASE: provas

O vestibular de Medicina da UNIFASE prevê a aplicação de uma prova presencial no dia 16 de outubro de 2022.

O exame será composto por uma redação e por questões de múltipla escolha sobre diversos assuntos das seguintes matérias: Química, Português, Geografia, Literatura Brasileira, Física, Espanhol ou Inglês, Biologia, História e Matemática. Ainda, a prova contará também com questões discursivas sobre temas de Química e Biologia.

Vestibular UNIFASE: resultados

O resultado final do vestibular será divulgado no dia 13 de dezembro no site oficial da instituição.