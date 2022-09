Unifase prorroga inscrições do Vestibular de Medicina 2023

A Faculdade de Medicina de Petrópolis (UNIFASE) prorrogou o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023. Anteriormente, o período de inscrição chegaria ao fim às 23h59 do dia 23 de setembro. Com a prorrogação, as inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de setembro.

Conforme as orientações do edital, os interessados devem se inscrever por meio do site da instituição. Para efetivar o cadastro, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 380,00.

O processo seletivo está sendo organizado pela Fundação Cesgranrio, responsável pela aplicação das provas e demais etapas da seleção.

O Vestibular de Medicina 2023 contará com duas modalidades: provas presenciais e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Aqueles que optarem por usar o exame poderão se inscrever com o desempenho na edição de 2020 ou de 2021. É preciso indicar a modalidade de seleção no momento da inscrição.

Provas

A aplicação das provas para os estudantes que optarem pelo formato tradicional do exame está marcada para o dia 16 de outubro. Os locais de prova serão nas cidades de Petrópolis e Rio de Janeiro.

Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir das 10h do dia 11 de outubro de 2022, data de liberação do cartão de confirmação de inscrição.

A avaliação contará com provas objetivas sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Literatura Brasileira; Língua Espanhola ou Inglesa; Biologia; Química; Física; Matemática; Geografia; História. A prova discursiva será composta por questões de Biologia e Química. Será aplicada também uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultado

De acordo com o edital, a oferta total da Unifase é de 150 vagas em Medicina para ingresso no ano letivo de 2023. Conforme o cronograma, o resultado da seleção (de ambas as modalidades) será publicado no dia 13 de dezembro.

Acesse o edital para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UERJ libera lista da 3ª reclassificação do Vestibular Estadual 2022; saiba mais.