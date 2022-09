UNIFASE recebe inscrições para o Vestibular de Medicina 2023

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023 da UNIFASE (Faculdade de Medicina de Petrópolis) está aberto. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 23 de setembro de 2022.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas virtualmente, exclusivamente por meio do site da Fundação Cesgranrio. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor de é de R$ 380,00.

Seleção

O edital estabelece ainda que a seleção dos inscritos será feita por meio da aplicação de provas presenciais. O exame está previsto para o dia 16 de outubro. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir das 10h do dia 11 de outubro, na página do vestibular, por meio do cartão de confirmação de inscrição.

A avaliação será composta por Provas Objetivas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Espanhola ou Inglesa, Biologia, Química, Física, Matemática, Geografia e História e por uma Prova Discursiva constituída por questões de Biologia e Química. Além disso, a UNIFASE vai aplicar uma Prova de Redação.

Vagas e resultados

Ao todo, a universidade está ofertando 150 vagas para ingresso no curso de Medicina (período integral) no ano letivo de 2023. Do total das vagas, 75 são para ingresso no 1º semestre e outras 75 são para o 2º semestre.

A instituição vai divulgar as notas das Provas Objetivas, de Redação e da Discursiva e o Padrão de Respostas da Prova Discursiva a partir das 10h do dia 17 de novembro. Já a publicação do resultado final do Vestibular de Medicina 2023 está marcada para o dia 13 de dezembro. Nesta data, os candidatos poderão consultar a lista de convocados em 1ª chamada através no site da Cesgranrio.

