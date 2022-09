UNIFIPA/FAMECA inicia período de inscrição do Vestibular de Medicina 2023

O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA – FAMECA) abriu nesta quinta-feira, dia 8 de setembro, o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 16 de novembro de 2022.

Conforme as orientações do edital, as inscrições deverão ser feitas online, exclusivamente por meio do site da Fundação Vunesp, responsável por realizar o processo seletivo.

Além do preenchimento do formulário de inscrição, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa para efetivar o cadastro. Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 400,00.

Provas presencias

A seleção dos inscritos será feita por meio da aplicação de provas sobre assuntos do Ensino Médio. O exame será aplicado de forma presencial nos dias 8 e 9 de dezembro de 2022. A consulta aos locais de prova será liberada a partir do dia 30 de novembro, na página do vestibular.

Ainda segundo o edital, o exame contará com 86 questões objetivas sobre Conhecimentos Gerais (Matemática, Biologia, Geografia, Física, História, Química, Língua Portuguesa e Língua Inglesa), e com 20 questões discursivas de Conhecimentos Específicos (Biologia, Química e Física). Além disso, a Vunesp aplicará uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultados

A oferta total do UNIFIPA FAMECA é de 100 vagas para o curso de Medicina (período integral).

A publicação dos resultados está prevista para o dia 6 de janeiro de 2023, no site da Vunesp. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 9 e 10 de janeiro, enquanto as matrículas dos convocados em 2ª chamada deverão ser feitas no dia 11 de janeiro. Já os aprovados na 3ª chamada deverão se matricular no dia 12 de janeiro de 2023.

Veja mais informações no edital do Vestibular.

