Unimed abre vagas de emprego no Rio de Janeiro

Uma das cooperativas do setor de saúde no Brasil, a Unimed, está contratando novos colaboradores no estado do Rio de Janeiro. Para fazer parte do time será fundamental atender aos critérios estabelecidos da função escolhida, além de residir próximo das unidades contratantes. Continue lendo e veja mais detalhes sobre como se inscrever.

Unimed do Rio de Janeiro anuncia a contratação de novos colaboradores

Um dos maiores sistemas do setor da saúde no Brasil, a Unimed, está contratando novos profissionais para atuar em sua sede localizada no estado do Rio de Janeiro. Para garantir a participação no processo seletivo, o interessado deverá ser responsável, comprometido com a área escolhida e ter todas as habilidades que exigem o setor.

É importante destacar que profissionais independente de idade, religião, sexo, deficiência, orientação sexual, etnia ou nacionalidade podem se inscrever, desde que atenda os requisitos da vaga. A companhia preza pela inclusão e diversidade em todos os setores.

Acompanhe agora as oportunidades disponíveis para serem preenchidas, divulgadas por meio da plataforma VAGAS:

Analistas de Negócios em TI;

Analistas de Novos Negócios nível Sênior;

Médico Auditor;

Médico Auditor área Externa;

Analistas de Produtos nível Sênior;

Analistas Atuariais nível Pleno.

Além da remuneração compatível com o piso salarial do mercado, todos os novos contratados recebem benefícios, que incluem vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, treinamento, previdência privada, horário flexível, home office, plano médico e odontológico.

Como enviar seu currículo

Para se cadastrar em uma das oportunidades da empresa Unimed no estado do Rio de Janeiro, os interessados devem acessar o site de inscrições e preencher sua ficha de cadastro atentamente, incluindo todos os campos obrigatórios.

Saiba mais sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e fique por dentro de todas as possibilidades empregatícias do momento.