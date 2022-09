Uningá abre período de inscrição para Vestibular de Medicina 2023

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023 do Centro Universitário Ingá (Uningá) está aberto. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 30 de outubro deste ano.

As inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da Uningá. Conforme o edital, para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 200,00.

Seleção

A classificação dos inscritos será feita por meio da aplicação de provas presenciais. Ainda de acordo com o edital, a aplicação do exame está marcada para o dia 6 de novembro (domingo), das 09h às13h (horário de Brasília). Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 8h, com fechamento às 8h55.

A divulgação dos locais de prova será feita no dia 4 de novembro. Os candidatos poderão consultar as informações sobre os locais de prova a partir das 16h, no Portal do Processo Seletivo e no site da Uningá.

De acordo com o edital, a avaliação será composta por assuntos do Ensino Médio. Além de uma prova de redação, haverá 70 questões de múltipla escolha sobre as seguintes áreas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Educação Física, Novas Tecnologias e Comunicação, e Arte.

Ciências Humanas e suas Tecnologias: Geografia, História, Filosofia e Sociologia.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Química e Física.

Matemática e suas Tecnologias: Matemática.

Vagas e resultados

A oferta total da Uningá para o Vestibular de Medicina 2023 é de 100 vagas para ingresso no ano letivo de 2023. A publicação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 14 de novembro deste ano, a partir das 16h.

