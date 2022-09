UNIR divulga nova chamada do Processo Seletivo Especial 2022

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulgou uma nova chamada referente ao Processo Seletivo Especial 2022. Desse modo, os candidatos a ingresso na UNIR via Transferência e Portadores de Diplomas já podem consultar a nova convocação para matrículas no site da instituição.

A chamada visa o preenchimento de vagas ociosas. A universidade convocou candidatos para os cursos de Direito, no campus de Cacoal, e para os cursos de Ciências Econômicas, Medicina e Pedagogia, estes três ministrados no campus de Porto Velho.

De acordo com o edital de convocação, os convocados nesta nova chamada deverão realizar as matrículas entre os dias 21 de setembro, quarta-feira, e as 18h do dia 23 de setembro, sexta-feira.

Conforme as orientações da UNIR, como nas chamadas anteriores, todo o processo de matrícula será feito de forma virtual. Portanto, os convocados deverão efetivar o registro acadêmico através do site da instituição.

A lista de documentos necessários para as matrículas e demais orientações podem ser conferidas no Portal de Processo Seletivo da UNIR.

PS Especial 2022

Esse processo seletivo foi feito através de transferência externa. Desse modo, todos os convocados são transferidos de outras instituições. Puderam participar da seleção também portadores de diplomas que irão cursar uma segunda graduação, como está previsto no edital do PS Especial.

Conforme comunicado da UNIR, o objetivo é “garantir que todas as vagas oferecidas pela instituição estejam preenchidas, ao mesmo tempo que oportuniza a pessoas que estudam em outras instituições e desejam se transferir para a UNIR possam ter esta opção”.

Acesse o site da universidade para mais informações.

